小王殺傷人妻的丈夫和小叔，7小時逃亡後落網。（民眾提供／彰化傳真）

小王殺傷人妻的丈夫和小叔，送急救。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

小王殺傷人妻的丈夫和小叔，地上血跡斑斑。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉發生情殺，13日上午9點多，55歲呂男子姓小王疑似不滿人妻女友有意分手，手持摺疊刀闖入人妻家中理論，和人妻老公、小叔爆發肢體衝突，3人打在一起，呂姓男子亮刀，當場將2人砍傷後逃逸，警方獲報後立展開追緝，歷經7小時追緝，在呂嫌清水區住處將人逮捕，全案訊後依殺人未遂、及恐嚇等罪嫌移送地檢偵辦。

據了解，已婚的林姓婦女育有3子女，1、2年前認識呂男，呂男癡心糾纏，林女要求疏遠，引起呂男憤慨，13日上午9點多到女友住處理論，直呼要找林女，林女的丈夫、小叔出面，一言不合就起來，呂男怒火攻心，持刀殺傷林女的丈夫與小叔2人的手臂，分別劃出12公分和10公分的傷口，登時血流如注，緊急送醫治療，無生命危險。

濺血事件發生，地上血跡斑斑，左鄰右舍驚恐，議論紛紛，警方投入掌握呂男身分，循線掌握呂男行蹤，今天下午在台中清水區將呂男逮捕歸案。

(中時 )