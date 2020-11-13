縱慾過度很可能會傷害到身體！一名男大生每天都要DIY 3至4次，否則晚上會焦慮到睡不著，甚至影響到白天的精神，由於生活受到嚴重影響，他才這到醫院求診，還主動指定醫生開性成癮的藥物給他，讓醫生嚇到連忙拒絕，直呼如果開了的話，「你10年後一定會恨我！」

邱鴻傑醫師在《醫師好辣》表示，前來求診的男大聲年輕氣盛，有「自慰成癮」的困擾，如果沒有發洩到一定的程度，就會焦慮到無法入睡，造成隔天精神不濟，因此先上網爬文蒐集資料，才到醫院門診求助，他一看到醫師就開門見山，「醫生，我就是性成癮方面的問題，你可不可以開某一類的藥物給我。」

邱鴻傑嚇得連忙拒絕，他指出男大生要的藥物有抑制男性賀爾蒙的作用，是用來治療攝護腺肥大，當時男大生也提到了治療攝護腺癌的第二類藥物，雖然看診前有先做功課，卻是錯誤觀念，邱鴻傑表示，那些藥物很可能造成永久性不舉，要是真的開給對方了，10年後男大生一定會恨他。

男大生不發洩就會睡不著。(圖/翻攝自醫師好辣)

邱鴻傑呼籲，其實自衛成癮和性愛成癮相同，如果民眾出現輕微症狀，可以用培養其他興趣來轉移注意力，像是打電動或運動，他也透露，男大生後來被轉到身心科，服用抗焦慮藥物，嘗試轉移注意力後，目前情況已經獲得改善。

(中時新聞網)