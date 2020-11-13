近日陳法蓉在綜藝節目《奮鬥吧主播》爆料當年一度不想選上「環球小姐」，只為了跟偶像劉德華拍戲。(圖/ 摘自微博)

香港不少女演員都是選美比賽出身，周星馳電影裡的「最美太后」陳法蓉也不例外；近日她更在綜藝節目《奮鬥吧主播》爆料當年一度不想選上「環球小姐」，只為了跟偶像劉德華拍戲。

陳法蓉在最新一期《奮鬥吧主播》聊到年輕時選美的「幼稚行為」，她提到25歲自己選上香港小姐，要代表香港去選環球小姐，當時剛好接到電影《賭俠》的工作機會，讓準備出發去選環球小姐的她萌生放棄想法，「我不要當選！我要和偶像劉德華拍戲」。

陳法蓉「成功」落選，回香港拍電影《賭俠》，成為偶像劉德華戲裡的「女神」龍九。(圖/ 摘自陳法蓉微博)

原來選上環球小姐，就必須留在美國出席各種活動，所以陳法蓉心裡只想著「我不要選上環球小姐」；沒想到她「成功」落選，回香港拍電影《賭俠》，成為偶像劉德華戲裡的「女神」龍九。

陳法蓉也在微博發文表示，到了現在再問她一次，「當選環球小姐還是和劉德華拍賭俠？」，她仍不後悔，興奮地表示「我要和劉德華拍戲」；她自認自己當時的想法有點幼稚，閨蜜蔡少芬也忍不住虧她「妳一直這麼幼稚」。其實蔡少芬也是劉德華粉絲，她也轉發陳法蓉的文章，臉紅地說「我也願意」。

(中時新聞網)