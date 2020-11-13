在全球因為新冠肺炎疫情，藝文活動停擺的當下，台灣卻能順利舉辦音樂會。大提琴家馬友友與老搭檔鋼琴家凱瑟琳．史托特這次來台演出，14日本週六下午首度造訪衛武營音樂聽，主辦單位牛耳藝術13日宣布，這場演出將於古典音樂串流平台IDAGIO進行「全球同步線上轉播」，即使無法親臨現場，全球樂迷都能在螢幕前欣賞馬友友的全新製作。

馬友友已經八個月沒有大型公開演出，本週為觀眾帶來兩大製作與五場演出，首先是週二在台北重啟的《全球巴哈計畫》，再來是四場和史托特的全新製作《大地之歌》巡迴。而高雄的《大地之歌》場次，將透過線上轉播向樂迷分享久違的喜悅。

馬友友曾表示：「全球化帶來的互動並不會摧毀文化，而是創造出新的文化。文化就像一項紡織品，由世界各個角落的餽贈交織而成。我們探索世界的其中一個方式，就是深掘各地的傳統。」

這次訪台，馬友友也帶來他尚未發行的新專輯歌曲，跨越國度與時空，獻奏源自歐、亞、美、澳等各地的曲目，包含令人耳目一新的民謠、古典、跨界作品，關懷這片土地、關愛土地上的人們，與我們共享世界。

《馬友友與凱瑟琳的大地之歌》將於11月14日週六14：30於衛武營音樂廳演出，可透過付費轉播收看，IDAGIO線上轉播資訊：https：／／reurl.cc／e8A27L。

(中時 )