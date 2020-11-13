南投縣各級農會總幹事候聘13日結束登記，再新增一組競爭人馬，鹿谷鄉農會原本只有林義能登記，13日陳尤敏也前往南投縣政府農業處登記，陳尤敏為現任水里鄉長陳癸佑的妻子，也讓鹿谷鄉農會總幹事選舉進入競爭狀態。

水里鄉長陳癸佑妻子陳尤敏，在13日下午3時45分趕到農業處登記，在截止前登記讓人頗為驚訝。陳癸佑說，鹿谷是他們的故鄉，妻子原本就規畫競選總幹事，希望能為鹿谷民眾服務。

除鹿谷鄉外，水里鄉農會也有2人競爭，分別是信用部出納賴育佑，賴育佑是縣議員陳淑惠的兒子；另一位則是現任總幹事張啟荃。

南投縣各農會總幹事候聘人截止登記名單如下：南投縣農會曾明瑞（現任）、南投市農會王永樹（新進）、埔里鎮農會江林瑤（新進）、草屯鎮農會蕭忠郁（現任）、竹山鎮農會鄭文惠（現任）、集集鎮農會李崇慶（現任）、名間鄉農會蔡素秋（現任）、中寮鄉農會林裕堂（現任）、鹿谷鄉農會林義能（現任）、陳尤敏（新進）、魚池鄉農會王威文（現任）、水里鄉農會張啟荃（現任）、賴育佑（新進）、國姓鄉農會葉榮鑫（現任）、信義鄉農會何建中（新進）、仁愛鄉農會戴錦稔（現任）。除水里和鹿谷外，各農會總幹事皆僅有1人登記。

(中時 )