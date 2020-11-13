櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」將於11月17日、19日及20日連續推出「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」及「科技生活」等主題，邀請璟德(3152)、大學光(3218)、統新(6426)、聖暉(5536)、朋億(6613)、神盾(6462)、網家(8044)、金益鼎(8390)、大田(8924)等公司參與。

櫃買中心表示，自富櫃200指數推出後，因指數成分股亮眼績效吸引業者陸續推出各項指數化商品，櫃買中心亦於今（109）年10月19日發布新編「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」，以提供更便利運用的投資工具；為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，此系列「櫃買市場業績發表會」活動於11月17日推出「富櫃200(二)」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司—璟德、國內知名視力矯正手術及眼鏡通路商—大學光及光通訊薄膜濾光片專業廠—統新等3家公司經營團隊，說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

11月19日推出第3場「富櫃200（三）」主題之業績發表會，邀請到無塵室機電工程廠—聖暉、產業製程最佳幫手的專業設備廠—朋億及指紋辨識IC知名廠—神盾說明。

為展現櫃買市場多元特色，11月20日邀請到3家在「科技生活」領域表現優異的公司，分別為台灣最大的電子商務集團—網家、國內貴金屬回收及廢料處理業者—金益鼎及高爾夫球具代工大廠—大田說明。

櫃買中心表示，後續還有「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法。

(時報資訊)