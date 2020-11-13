一名女網友日前請車行修理機車時，店家起初報價5000元至6000元，但修好去牽車時，老闆竟然獅子大開口，收取1萬2550元。許多網友都覺得這家店實在太誇張，不但未經同意就擅自換零件，而且單價比行情還貴。

這名女網友在「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，因為她的機車有時忽然發不動，便牽去板橋某車行檢查，老闆一開始說有點複雜，必須拆開看，因此向她報價5000元至6000元，但修好去牽車才發現，老闆不但擅自更換某些零件，還忽然改口要收1萬2550元，大約原先報價的兩倍多。

從原PO貼出明細照片可見，活塞環1個5500元、汽門4個4800元、汽門油封4個400元、汽缸缸頭組墊片熱圈組1500元、缸頭蓋回收橡皮管350元，合計1萬2550元。由於價碼與起初估的差太多，她便上網「請問各位大大，有人懂機車修理行情嗎？懇請幫忙檢視收據明細！」結果她回家上網一查，才發現自己誤踩雷店，因此「呼籲各位要先看谷歌（Google）評論，小心別被無良業者痛宰！」

貼文曝光後，內行人紛紛現身回應「這個價格已經可以換一整組全新汽缸及活塞了，真的被當盤子敲」、「如果只是偶爾發不動，搞不好換個火星塞或啟動馬達就好了」、「就算是加上工資，這個價格還是太貴啊，摩托車那麼小顆還國產的，加上工資要5500元，嚇死人，鑲金的嗎」、「本人開修車廠，這費用比一般國產車貴」、「換活塞？ 活塞環？4800元？5500元？整組重做都差不多了」、「我上次整個引擎加汽門全換才7千6（百元）」。

還有網友回應「未經車主同意擅自增減加價更換零件，如真沒有事先告知，是店家的問題」、「修理前報價跟修理後價格差到這麼多」、「我是認為技術當然無價，但維修多少錢本來就是要跟消費者講好講明」、「不問車主就換了零件，可惡」。

(中時新聞網)