「先生您好，想找什麼產品呢？對新竹熟悉嗎？」帶著細框眼鏡，說話語氣溫柔和緩，遇到客人親切招呼、耐心介紹，他是有巢氏房屋竹北嘉興勝利加盟店店東李奕宏。擁有10年房仲經歷，前後待過信義房屋、住商不動產，一年半前創業加盟有巢氏房屋。

即便今年上半年遭遇疫情衝擊，李奕宏已帶領全店業績突破1600萬元，自己業績也站上600萬元大關！李奕宏認為，除了科技業不畏疫情、竹北買氣相對穩定外，有巢氏房屋聯賣制度成熟，搭配科技系統整合與應用，提供精準配對，協助客戶快速成交，業績自然翻倍。

歷經信義房屋、住商不動產的挑戰，有巢氏房屋創業築夢

大葉大學生物產業科技研究所畢業的李奕宏，沒有投入被譽為未來明星產業的生技業，反而受到表哥影響，投身有底薪、又能挑戰高薪的信義房屋。因為是第一份工作格外珍惜，盡責完成任務，短短半年就獲得「信義房屋-新秀獎」。

不過，每天長達12小時的工作，犧牲了與家人、女友相處時間，加上當時高壓管理，團隊沒有共識，所以他離開待了2年的信義房屋。之後受到學長邀約，加入了住商不動產任職。

從直營到加盟體系，雖然工作時間相對彈性，但李奕宏指出，當初在住商不動產最大的挑戰是－聯賣制度不完善，他和同事必須單打獨鬥！就算接到很多好物件，銷售也推不動，讓他們無法完成對客戶的承諾！又遇上2014下半年政府啟動的一連串打房政策，竹北房仲面臨關店潮，反而激發李奕宏自行創業的想法。

李奕宏店東(前排左)不僅帶店有一套，自己也是屢屢獲得業績獎項。(圖/有巢氏房屋提供)

「社區專家」記憶度高，「深度聯賣」帶動業績翻倍

有巢氏房屋主打「社區大小事，就找有巢氏」在地經營形象，成功塑造「社區專家」的品牌定位，讓李奕宏在住商不動產時期早有耳聞，當時就十分認同這樣的服務理念！

李奕宏笑說，「小巢」品牌印象太強、深植人心，我們在評估加盟品牌時，一起思考店頭規模和位置時，有巢氏房屋成為唯一選擇。2019年4月，李奕宏攜手3位前住商不動產同事一起創業加盟成立有巢氏房屋竹北嘉興勝利加盟店。

李奕宏透露創業至今，店內物件數量維持著標準，但也不亂接爆量，而永慶加盟三品牌的「聯賣機制」為店裡帶來近1000萬元的業績，成交案件有半數以上都來自聯賣。他更坦言，當年在住商不動產時，個人年度業績最高達300萬元。加盟有巢氏房屋後，業績直接翻漲2倍，目前業績第二和第三名的同事，也是加入有巢氏房屋後業績翻倍的最佳案例。

另一個加盟有巢氏房屋的利基點，是擁有強大的系統支援，有巢氏房屋隸屬永慶房產集團，對於創新科技和應用於房仲服務上的研發，不遺餘力。i行動、行動智能經紀人APP已經成為李奕宏每天工作必備的法寶了。他認為公司用心投入研發系統，讓第一線的經紀人戰力更上一層樓，能夠幫助客人快速找到喜歡的物件，省時又省力。

李奕宏店東(圖右前1)與同事間感情很好，常常相約聚會、出遊。(圖/有巢氏房屋提供)

保持熱情，帶人帶心，目標都能達成

由於之前在住商不動產曾協助管理，現在身為有巢氏房屋竹北嘉興勝利加盟店店東的李奕宏，選擇從旁協助，從接待、洽談、簽約等，也因為現在團隊皆是合作10多年的老戰友，默契十足，彼此間更像家人、朋友，所以大家會將心比心，互相協助、全力支援，團隊向心力十足，常常每個月聚餐、出遊。

不像其他同業，可能只會派新人去帶看，像比較複雜的見面談、簽約就由主管出手，李奕宏反而給人才一個舞台，讓新人從頭到尾去嘗試，因為這樣才能進步、成長。遇到自己案子時，也會諮詢夥伴意見，虛心學習更好作法！在團隊一條心向前衝的努力下，全店業績不斷突破新高，值得一提的是，今年已有半數同仁業績超過300萬元！

「機會，是為那些有夢想和實施計畫的人呈現！」李奕宏以自己的座右銘，鼓勵想要創業的夥伴，熱情投入房仲事業，只要認真努力就會有收穫和成功機會。他將今年店總業績的目標設為2000萬，期盼帶著每一位同仁，藉由有巢氏房屋的品牌力和數位力，成為竹北的「社區專家」，把社區經營和服務做到位，提供消費者專業優質的服務。

(中時新聞網)