波蘭社會理論家齊格蒙．包曼認為，後工業時代的現代網路社會，人類的生存本質已進入「液態」化，只要上網，透過雲端隨時能與全世界的訊息連結，而在這樣的時代人們如何因應與自處？策展人鄭慧華邀集7位台灣與國際藝術家以《液態之愛》探討網路、大數據及訊息氾濫如何影響當代人的生活。

鄭慧華指出，在液態現代世界，人們享受科技帶來的好處與速度感，此次在後疫情期策展，許多國外藝術家無法來台，便仰賴網路遠距策展而順利完成；但也因虛擬與現實世界的邊界模糊，使人們在流動化、短暫不穩固的關係中需要不斷適應，《液態之愛》便透過藝術，對人類未來的生活進行辯證思考。

曾獲2017年威尼斯雙年展獲最具潛力新銳藝術家銀獅獎的埃及藝術家哈桑．汗，此次作品《無窮盡的嘻哈曲》透過演算產生器，自動將不同片段的作品永不停歇地重組成新的、不重覆的嘻哈曲。

日本藝術家水田拓郎新創作《啜飲流淌的愛之泉》以「liquid love」為關鍵字，搜羅了總長10小時的歌曲後，再解構、混音，利用改造後的聲響物件如擴大器、卡帶機、彈簧重新播放成「聲訊」，而創作曲則由台灣達人邱明進刻製於手工黑膠唱片。

德國藝術家希朵．史戴爾的《流動性公司》則幽默以短片描述金融海嘯後失業的金融分析師，學習在流動、經濟衰退的世界中，學習如水一般的人生態度，同時也打造出浪潮型的觀影座，讓觀眾進入沉浸式環境。

台灣藝術家倪灝搜集奔跑、爆炸、戰爭等影片，邀請3位鼓手即興以鼓聲「翻譯」影片情境，再加以編輯，讓觀眾透過聲響感受網路世界的影像速度與衝擊；姚仲涵以自己作為DJ的YouTube演出影像，讓觀眾置身現實與網路聽覺的錯位。

旅居英國多年的王郁媜將自己過往的經歷以影像、多媒體、繪畫等多媒材方式，與觀者一同梳理時間與空間風景；吳其育則想像未來若太陽已消失，人類唯一的光源來自LED燈，未來的世界會呈現什麼面貌？藉藝術反思人類歷史及文明發展。

(旺報 )