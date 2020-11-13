老新台菜創始店推出「燒鴨宴」上演桌邊火烤秀。（柯宗緯攝）

老新台菜創始店推出「燒鴨宴」，搶攻尾牙旺季。（柯宗緯攝）

老新台菜創始店推出「燒鴨宴」，搶攻尾牙旺季。（柯宗緯攝）

甫獲得經濟部全國12間經典特色台菜餐廳的「老新台菜」九如創始店，歷經2個多月整修，推出「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，嚴選75日櫻桃谷鴨隻，低溫烘烤鎖住肉汁嚐起如舒肥般軟嫩，再淋上白蘭地，以法式桌邊服務，上演火烤秀，滿足視覺及味蕾雙享受。

老新台菜傳藝廚師賴寶元指出，台式燒鴨跟北京烤鴨做法及口味不同，台式燒鴨皮是脆的，裡面的肉質細膩、有味道，甚至不用沾醬也好吃，而一般北京烤鴨吃原味、皮是酥的。這次料理融入法式做法加入白蘭地燒鴨，將鴨汁留著，先前試過不同酒類，但發現白蘭地跟鴨肉最match，將老菜新作發揮極致。

賴寶元也提到，「經典鴨肉虎皮包」將白虎皮刈包取皮，刈包放上脆皮酒香燒鴨、清甜香蔥，並佐上香氣逼人特製麻辣醬，變化麻而不辣，豐富滋味讓人口齒留香。

另外，還有鴨骨下去熬8小時的「頂上濃郁鴨白湯」，濃郁鴨湯經過長時間熬煮，鴨髓的滋溢出，完整保留食材精華與美味，不僅能夠吃得到食材、喝得到精華。

老新台菜總監特助羅榮斌表示，上半年因為疫情關係，業績少了4、5成，隨著國內疫情控制得已，現在生意已經回穩，推出烤鴨宴瞄準年底尾牙等宴會市場。

這次的燒鴨宴限定九如創始店，想吃必須提早3天前預訂。燒鴨宴半席五人$4,000元起，另提供10人全席$8,000元、10,000及海味升級版12,000元宴席等選擇。

(中時 )