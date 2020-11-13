今年至今仍無颱風直接襲台，根據農田水利署台東管理處的統計，目前灌溉水入水量比往年少了4成，若再無較大雨量，可能會影響明年一期的春耕。而池上農民更發現，地下水位已降了一半，擔心旱象恐怕會更嚴重。

台東縱谷地區2期稻作已陸續收割，因沒有颱風讓稻作得以豐收，但農民卻憂心忡忡，因為即便偶爾陰雨，但河流水位持續下降，地下水也越來越難抽，就怕明年春耕就會面臨無水可灌溉。

由於台東沒有水庫，農田灌溉水都依賴卑南溪等河流，或是地下水源，目前為止沒有颱風直接侵襲，降雨量也減少。據農田水利署台東管理處的統計，往年同期水圳入水量仍有10立方，如今僅剩6立方左右，光是灌溉水就少了4成以上，明年1期稻作插秧只能期待春雨。

池上農民魏瑞廷表示，一般5分地差不多2天就可以抽滿灌溉水，現在則需要4天，有時還不會滿。此外，池上糧商梁正賢說，水情有一點告急，連插秧可能都有問題，水資源只有原來的一半，就可能要考慮休耕來因應，否則等秧插下去、成本投入之後，會比現在更麻煩。

農田水利署台東管理處副處長林峰盛說，立春準備插秧播種的時候，希望春雨能帶多一點水氣來。

農水署台東管理處強調，年底將公告明年春耕的輪灌措施，必要時會啟動備援水井，抽取地下水補充；然而農民卻認為，公部門應該超前布署，盡早與農民協調甚至鼓勵部分農民休耕以減少用水。

(中時 )