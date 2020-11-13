受惠今年房市屢開紅盤，房地產「代銷業天王」海悅國際（2348）今年賺到翻，最新出爐的財報表現令人驚豔，前三季獲利大暴衝，EPS直逼賺進一個股本，達9.35元，再創史上同期新高紀錄。

海悅國際昨天公布第三季財報，單季營收達11.07億元，年增率1.47倍；稅後盈餘3.72億元，年增1.7倍；EPS達3.91元，同步創下三新高紀錄；累計前三季合併營收23.46億元、營業淨利10.35億元、稅後淨利8.44億元，EPS9.35元。

海悅國際表示，今年前三季海悅在代銷本業方面，受惠合理的單價總價產品銷售去化率高，以及中南部代銷佈局開始進入收成期，推升第三季和前三季營收和獲利同步創高。

另外海悅國際與大型建商的合作案，也積極進行，代銷本業的成長動能無虞；此外，轉投資事業貢獻的收益，也將在未來三年穩定挹注，其中今年第二季海悅業外認列轉投資持股10.53％贊富建設所興建豪宅案「敦南寓邸」，銷售利益為1.16億元，第四季將陸續挹注轉投資收益的建案還包括「河藍灣Ⅰ」、「英倫花園」等。

未來幾年，由於海悅旗下子公司分別推出的鶯歌「微笑海悅」、新莊「海悅花園」，已全數完銷，海悅國際分別持股55％、70％，並預計於2021年、2023～2024年完工認列挹注收益，轉投資收益挹注穩定。

今年底前，海悅國際將與達麗建設共同投資台中水湳經貿園區總銷80億元「達麗創世紀」，預計12月公開；攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設取得南港1,626坪土地，將在2021年初推出總銷120億元的「擎天森林」。

此外海悅國際也加碼布局台中，與達麗建設共同投資21.83億元，取得台中市北區833.39坪土地，受惠與建商合建綜效，以期穩健挹注轉投資收益。

展望後市，海悅國際將持續遍地開花推案，合計全台在手建案總銷金額逾1,300億元，中長期營運審慎樂觀。第四季適逢年底傳統購屋旺季，預期營運表現將更上層樓，全年營收、獲利可望再締新猷。

(工商 )