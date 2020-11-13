彰化縣109學年度「縣長盃」舉重景標賽，為期2天的賽事，上週在二林工商完美落幕，其中社頭國中體育班舉重代表隊，勇奪4金3銅的佳績。(謝志典提供／吳建輝彰化報導)

今年48歲的謝志典(中)，師傅就是前健力國手，現任員林市長游振雄(左2)，從高中開始跟著游振雄學習健力，至今已經將近30年時間。(謝志典提供／吳建輝彰化報導)

彰化縣109學年度「縣長盃」舉重景標賽，為期2天的賽事，上週在二林工商完美落幕，其中社頭國中體育班舉重代表隊，勇奪4金3銅的佳績，教練謝志典表示，舉重隊成立短短５年，所有小將都相當努力，除了縣賽有不錯成績，全國賽也屢破紀錄。

社頭國中舉重隊由體育班同學組成，從國1開始訓練，雖然設備不夠完善，但同學們都很努力，屢創佳績，像這次縣賽拿下國女49公斤級冠軍的黃宜甄同學，今年初參加全國中等學校運動會，以抓舉67公斤、挺舉80公斤，以總和147公斤拿下冠軍，同時打破兩項全國紀錄。

正所謂名師出高徒，這群小小勇將的教練謝志典，高中開始學習舉重，師傅正是前健力國手，員林市長游振雄，今年48歲的謝志典說，這些孩子每周僅用短短的時間練習，就能創造出如此亮眼的成績，全國紀錄皆榜上有名，謙虛的他說，這些都是孩子們自身的努力，並非他的功勞。

謝志典表示，健力運動最難的是堅持，許多孩子可能會練到一半，因為太辛苦選擇放棄，他們能堅持到最後，相當不容易，這次縣賽後社中共有5女4男，要參加明年的全國賽，希望能再創佳績，突破自己的紀錄；員林市長游振雄得知小小徒孫們得獎，也相當開心，也勉勵這群未來健力的明日之心，能夠在創佳績。

(中時 )