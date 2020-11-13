只要付出一枚遊戲代幣，就能交換一個精彩故事。近年台劇、國片振興，屢屢可見精采之作，甚至邁向國際市場，可見故事對內容創意產業的重要性。「始多利交易所」展覽收集台灣多部出版、文學作品，藉由遊戲方式，激發不同的提案。策展人黃偉倫和江家華表示，IP改編不是只有過去想像中的戲劇、影視改編，還能有更多創意，帶來巨大的產值。

例如「麵包超人」在全世界的產值，甚至比蝙蝠俠、超人還大，「新世紀福音戰士」這個動漫IP有八成的收入來源竟然是授權給柏青哥店。日本Lawson超商則和文學作家合作，把小說印在塑膠袋上，吸引大眾關注文學。江家華表示，就像《做工的人》延伸出桌遊，包含《老派約會之必要》、《向光植物》、漫畫《神之鄉》等作品，有讀者、有粉絲，都有發展周邊商品的可能。

在這樣的聯想下，黃偉倫和江家華把展場規劃成台味十足的遊戲間，甚至有遊戲機台可玩，只要手上有代幣，就能玩遊戲、換故事，換到的故事最後會附上一個改編提案，激發民眾和業者的想像。江家華表示，台灣有很多不輸國際的文本，希望大家能一起來感受。

「始多利交易所」將於文策院下週舉辦的「TCCF創意內容大會」中展出。「創意內容大會」將原有的「台北電視內容交易暨創投媒合會」和「出版影視跨產業媒合會」結合，打造新的台灣創意文化概念品牌和內容交易市場，希望展現台灣的內容創意產業能量。在商業媒合、交流之外，現場也有「始多利交易所」、「未來內容展示體驗」和「Taiwan HYPE」三個展覽，讓民眾、業者體驗台灣內容的跨領域發展性。

(中時 )