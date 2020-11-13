以「Kindness（善意）」為主題舉辦的「第一屆ColorPro國際攝影大賽」，來自全球超過2100張參賽照片，以視覺傳達「善意」的無所不在。除了於11月13日世界仁慈日揭曉比賽結果，並在位於中和的ViewSonic大樓舉辦「第一屆ColorPro國際攝影大賽特別展」，讓觀展者透過照片看見來自世界各地的善意。

第一屆ColorPro國際攝影大賽，第一名是西班牙攝影師 Antonio Aragon Renuncio 直接以「Kindness」為題的照片，在多哥Bombouaka一座專門收容身障及智障兒童的機構裡，坐在輪椅上的14歲男孩Kodjo正在協助同學，趕在足球比賽開始前完成功課。

第二名是孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」，照片由上而下的攝影視角，呈現兩位農夫在睡蓮花牆下採收的繽紛畫面，展現人與自然之間的和諧之善。第三名是新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」，鏡頭從農婦的背面俯拍，呈現災變下人的渺小，然其中一位農婦安慰姐妹的溫暖之手，展現互相扶持的莫大力量。

另外，台灣更增設一名特別獎，由投稿民眾周延以其父周俊裕於30年前在日本拍攝的照片獲選。這張照片捕捉到一位父親與其幼女在電車上的自然互動。周延在整理父親過世遺物時，無意間發現這張照片，內心激盪出強烈的思父親之情，當年父親拍下這張照片時，照片中的幼女跟自己的年齡相仿，彷彿是父親將他與孩子間的情感投射到這對父女身上。此作品訴說著台灣父子之間咸少表達出來的孺慕之情，故獲選為特別獎。

(旺報 )