高雄市罷韓團體於2020年2月間在內門紫竹寺擺攤連署時，遭到內門區瑞山里里長謝振城等3人恐嚇要開車撞他們，案經檢方起訴，橋頭地院13日宣判，法官依妨害他人為罷免案之連署罪，判被告謝振城4個月徒刑，另謝雅雯、那崴翔各判3個月徒刑，均可易科罰金，皆褫奪公權1年。

2020年2月12日下午3時，罷韓陳姓志工等人在內門紫竹寺擺攤簽連署書時，里長謝振城及其胞姐謝雅雯與司機那崴翔等3人獲悉後，開車前往關切，要求不得在該處連署。

陳姓、楊姓志工等人，於是把連署站遷移該路轉角處，仍引發謝等人不滿，涉嫌出言恫稱：「我出三聲，沒有移開，我馬上開車撞你，我沒有騙你」、「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎？不要來我們內門蹧蹋人，可以嗎？我們開車過來，這是我們的路」、「車移過來，不要讓他停」等語。

謝並指示那崴翔駕駛自小客車持續逼近連署站設置地點，並按鳴喇叭威嚇陳等人，致使陳等人心生畏懼，報警訴請偵辦。

橋頭地院審理後，法官審酌選舉、罷免制度均為民主政治之重要基石，被告謝振城等人僅因政治立場不同，竟以脅迫手段妨害陳等人徵求罷免連署的法定權利，依違反公職人員選罷法中妨害他人為罷免案之連署罪分別判處3人4月、3月徒刑，其中謝振城因於本案犯罪參與程度最高，故處較重刑責，均可易科罰金。

(中時 )