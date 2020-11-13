為幫助學子了解產業趨勢，事先做好未來職涯規劃，永慶房屋善盡企業社會責任，提供大專校院申請企業參訪服務，去年累計超過五十個場次、參訪人次突破千人，除了在企管、資管、創意設計及多媒體等相關系所，分享創新科技在實務運用上的成功經驗，也讓不動產相關科系學生了解產業現況。永慶房屋人資部經理塗振宏表示：「永慶房屋身為房仲第一品牌，肩負著將實務經驗回饋學界、為產業培育人才的重要使命。」

客製化參訪合作 邀績優經紀人分享職場經驗

永慶房屋安排的企業參訪內容豐富，包括一系列房地產專業課程、創新科技賞屋服務體驗等，參訪地點特別安排在斥資億元打造的《i+智慧創新體驗館》，希望向每位來訪的學子傳達永慶不變的追求與堅持：「把顧客需求放第一，藉由數位科技帶來更透明、貼心的資訊和服務。」

不僅如此，永慶還能針對參訪系所的需求，客製化設計參訪內容，如安排該校畢業的績優經紀人與學弟妹們互動，用生動活潑的方式分享面試及工作經驗，並分析業界常見的三大職場地雷：「低薪」、「菜鳥沒人教」和「高工時」，提供準畢業生們最實用的求職建議。

為助學子了解就業眉角，永慶房屋邀請表現優良的校友分享經驗。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋自1988年成立以來，持續透過創新科技服務，引領整個產業從「網路看屋」、「行動看屋」、「影音看屋」，一路提升為現在的「智能看屋」和「5G XR沉浸式實境賞屋」，讓訪客在參訪過程中，透過創新科技賞屋體驗，可以親自感受與想像未來不動產業的服務創新革命。

永慶房屋人資部經理塗振宏指出，《i+智慧創新體驗館》以資訊透明和智能大平台為基礎，並做為台灣房仲業持續創新的孵化器與實驗所，期待能與參訪的貴賓激發更多火花。

永慶引領產業創新，不斷運用科技提升賞屋體驗，吸引產官學界前來參訪。圖為VR環景看屋服務。(圖/永慶房屋提供)

企業攜手學校培育人才 「畢業即就業！」共創雙贏

為協助學子「畢業即順利就業」，永慶房屋人資部經理塗振宏表示，永慶房屋與許多學校皆已簽訂產學合作備忘錄，如國立政治大學、國立屏東大學、逢甲大學、中國文化大學、中國科技大學、致理科技大學及宏國德霖科技大學等校，由學校與企業攜手合作，結合理論與實務、降低學用落差。

以文化大學都市計劃與開發管理學系為例，永慶房屋規劃企業參訪、校園講座、畢展合作及企業實習等多元方式，培育學術理論與產業實務兼備的優秀人才。塗振宏經理強調，企業參訪是學校與業界接軌的敲門磚，有助於學子接觸業界實務，歡迎不限科系、有興趣的大專校院申請企業參訪及產學合作，聯絡窗口周小姐02-2705-1380#2040, [email protected]

永慶房屋派遣資深講師深入校園、講授課程，並鼓勵大專校院申請企業參訪及產學合作。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)