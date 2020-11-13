中天新聞換照審查進入倒數時刻，再爆NCC更改評分標準爭議，中天新聞員工面對日益升高的關台危機，今天(13日)由新聞部副總監林于喬率同主播和同仁代表下午前往總統府，遞交新聞部475位員工連署的陳情信，總統府派出公共事務室專委彭昌盛接下陳情信。林于喬指出，這段時間面對NCC換照審查，每一個員工仍堅守崗位、秉持專業認真工作，但也同時面臨一個難過的年，希望蔡總統能聽到中天新聞員工的心聲，支持通過中天新聞換照案。

在給蔡總統的陳情信中，中天新聞員工想問蔡總統：中天新聞員工是您心裡最軟的那一塊嗎？員工們憂心「蔡總統領導的政府要以傷害言論自由為代價，剝奪中天新聞員工的工作權」，盼望總統傾聽475位中天基層勞工和數千位家屬的心聲：「大家靠中天的薪水養家糊口」、「我們的專業表現，並不遜於其他新聞台同業」、「政府手握中天新聞生殺大權」、「萬不希望我們及我們的家庭成為政治祭品，我們僅僅要求的是保障工作權」。

中天新聞副總監林于喬指出，這段時間面對NCC換照審查，每一個員工仍堅守崗位、秉持專業認真工作，但也同時面臨一個難過的年，希望蔡總統能聽到中天新聞員工的心聲，支持通過中天新聞換照案。(圖／中天新聞台提供)

林于喬表示：他在中天待了十幾年，和所有同仁一樣，秉持新聞專業和道德良知從事新聞工作，我們有自信表現比起其他同業絕不遜色，然而現在面臨的處境，所有的員工，包括我在內，都有家庭、也有小孩要養，而中天新聞的執照即將在12月11日到期，這個年對我們來說很難過，不知道怎麼過下去？475位員工等於475個家庭，上千人都靠中天的薪水過日子，懇切呼籲蔡總統聽見我們的心聲，聽進去我們的聲音。

中天新聞副總監林于喬親送陳情書和連署書到總統府（二號門），由府方人員派代表接受。(圖／中天新聞台提供)

中天新聞基隆駐地記者朱丁榮也向蔡總統喊話，他說：在您還沒有當總統之前，曾經多次採訪您和駐日代表謝長廷每一年都前往墓園悼念鄭南榕，希望蔡總統能捍衛新聞自由。中天新聞主播張雅婷和簡至豪則異口同聲表示，確實對中天新聞的員工來說真的是蠻煎熬的，尤其在這個目前還不確定的時間點，但是中天新聞的同仁們還是秉持堅定的精神做新聞，也希望蔡總統能聽到我們的心聲！

中天新聞員工在陳情信中吐露近日來內心的煎熬，表示不可置信，換照審查聽證會赤裸裸地不公正，又看到NCC似乎為了中天換照案，量身定做了不同於以往的評分標準，「NCC無視法紀要將中天新聞關台，我們即將面臨失業，在年底寒冬之際，我們徬徨無措，充滿恐懼」。中天新聞員工「懇請總統能聽聽近來許多學者專家，對於保障新聞自由與言論自由的觀點」，「中天新聞在民主台灣扮演多元觀點的重要角色，盼蔡總統所領導的政府，NCC能著眼台灣民主發展，尊重新聞自由、言論自由的基本精神，通過中天新聞換照案」。

(中時新聞網)