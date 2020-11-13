拜利率位在歷史低水位所賜，加上疫情反倒推升人們買房的需求，帶動美國第三季各地房價大漲。全美不動產經紀人協會（NAR）13日公布，所追蹤的181個都會區中，成屋房價中值全數皆高於去年同期水準。

NAR表示，所追蹤的都會區房價出現全部增長的情況，是1980年以來首見。當年該協會僅追蹤19個都會區。

NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）指出，「美國人民對房屋的重視更甚以往。現在人們對於大面積的屋子更有興趣，自然這些房屋的價格也更昂貴。」

超低利率早就是提振房市買氣的主力，長久以來待售房屋短缺的情況更加惡化，促使買家爭相競購，也令房價更上一層樓。

近月成屋銷售節節攀升，9月經季節調整後的成屋銷售站上14年高點。

與去年同期相比，全美多數地區的房價急速飆漲。NAR追蹤的都會區中有近三分之二展現兩位數的漲幅，其中以康乃狄克州大城橋港（Bridgeport）、佛州的克雷斯特韋（Crestview）漲幅最高，房價中值各暴增27.3％、27.1％。

整體而言，第三季全美單戶房屋中值較去年同期走揚12％至31萬3,500美元。

Arch Capital Services全球首席經濟學家Ralph DeFranco表示，「諷刺的是，房市反而因新冠病毒受惠。我們看見人們對於更大的房屋或是購買第二間房的需求火熱，也看見千禧世代從租屋轉變至買屋。」

(工商 )