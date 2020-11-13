iPhone 12 Pro Max及mini於13日正式在台開賣，五大電信公司只有亞太電信一早舉辦開賣會，同時祭出買一支iPhone 12 Pro Max送iPhone 12 mini手機的「買大送小」活動。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，6成左右果粉選擇1399元吃到飽月租，初估帶動5G每用戶每月貢獻度（ARPU）比4G增加約3成左右。

亞太電信5G資費與電信三雄看齊，由於遠傳與亞太電5G共頻共網共建，在遠傳5G頻譜背援下，將補足亞太電未取得3.5GHz頻譜的限制。

針對競爭對手台灣之星祭出雙11超低5G上網吃到飽299元、第二門號149元資費，鄧美慧認為，亞太電信會走自己的路。

另外，亞太電信積極布局雲端、ICT、IoT市場，全力搶攻智慧製造、智慧零售、智慧交通、智慧娛樂、智慧能源與智慧醫療商機，今年前3季相關營收已較去年同期翻倍，預估明年可再挑戰翻倍。

鄧美慧說，亞太電信消費、企業營收占比約7比3，目標是3～5年企業與消費營收占比各半， 目前亞太電信在5G企業端已與半導體廠、封測廠、石化廠合作。

亞太電信13日在Gt智慧生活台北三創門市，盛大舉辦開賣限定活動，搶得頭香的葉先生，徹夜排隊超過70小時，一次帶走iPhone 12 Pro Max太平洋藍色與iPhone 12 mini（市價23,900元），以及市價近7,000元娛樂無限包，內含Gt TV等5G影音娛樂應用服務，現賺超過3萬元，頭香哥葉先生直呼「賺翻了」。

亞太電這次針對iPhone 12 Pro Max及mini，推出搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1,399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色（128GB）和iPhone 12 mini（64GB）一次帶回家，限前30名符合新申辦／攜碼資格的消費者。

(工商 )