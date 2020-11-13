高雄福華飯店狠砸3千萬改裝自助餐，搶攻倒數三倍券商機。（柯宗緯攝）

高雄福華飯店狠砸3千萬改裝自助餐，並推出優惠方案，搶攻年底聚餐商機。（業者提供）

高雄福華找來多次入選亞洲前50大的 Bar TCRC合作推出獨家聯名調酒。（業者提供）

中央祭出振興三倍券方案，使用期限到年底，據統計目前還有144億尚未使用。高雄福華飯店疫情期間因推出外賣稀客，整體業績幾乎沒虧損，而在疫情最嚴峻時，狠砸3000萬元、歷時5個月大改裝自助餐廳，試營運起遇到報復性消費，來客數穩定7、8成，甚至客滿。

高雄福華飯店行銷公關部經理劉佳貞指出，三倍券使用期限倒數中，近來為尾牙聚餐季商機，因此優惠活動搶攻年底餐飲市場，這次也找來亞洲前50大的酒吧進行聯名及客座活動。

高雄福華大飯店麗香苑自助餐廳，大改裝後，展現全新風貌，中庭懸掛的裝置藝術隨著陽光及燈光折射，更增添用餐氛圍。以古銅金搭配大理石及木作元素設計，翻身為網美打卡點。

業者指出，即日起至12／30也特別推出歡慶開幕活動，平日午／晚餐使用原價780元的沙拉吧＋指定主菜三選一(特選紐西蘭牛菲力／蒜香奶油烤蝦／鐵扒嫩煎雞腿排)，優惠價只要NT$588元，將近75折的優惠。以輕西餐沙拉吧一客NT$430元來算，等於只要再加NT$158元就能品嘗到菲力牛排等主餐，讓消費者大呼划算。

高雄福華也將酒吧重新改裝同時開幕，改裝後的七賢吧有著濃濃英倫風，還找來多次入選亞洲前50大的 Bar TCRC合作推出獨家聯名調酒。推出三款獨家聯名調酒。

高雄福華大飯店七賢吧並將在11／28周六晚上20：30到22：30舉行TCRC的客座活動，除了此三款聯名調酒外，現場還會有三款活動限定的隱藏版調酒。名額有限，想要一嘗獨家風味的朋友們千萬不要錯過。訂位專線：07-2362323轉4501

(中時 )