隨著SBL報名期限在13宣告日結束，卻有1支球隊搶先曝光自家新球季球員名單！璞園13日在臉書粉絲團公布14名SBL登錄球員名單，其中讓外界感覺有點錯愕的是，原本列在P＋聯盟桃園領航猿隊中的吳家駿，突然又變璞園球員了。

根據璞園男籃在臉書粉絲團公布隊職員名單如下：總教練顏行書、助教桑茂森、體能教練洪志虎；登錄球員包含吳家駿、李家慷、邱柏璋、林義恩、姜廣謙、盧峻翔、林金榜、陳景隆、蔡揚名、施顏宗、溫立煌、李冠霆、杜譽城、梁浩真。

代表原本列在領航猿的吳家駿，將會改在璞園打球，關達祐、陳世杰兩名後衛則會改披領航猿戰袍，根據璞園高層人士表示，一切都是經由兩隊教練團仔細考慮討論過後的結果，希望這樣的人員配置，能讓兩隊的戰力得到合適配置或輪替。

只是兩年前制訂的「李家慷條款」，如在選秀會上沒入選，也沒在當季SBL登錄名單內的球員，隔年必須重新投入選秀的這項選秀規定，看來已不再存在，因為李冠霆、杜譽城都是2018年SBL落選球員，卻都被放在璞園第18季登錄名單。

至於領航猿13日公布的修改版球員登錄名單如下：陳世杰、彭俊諺、關達祐、施晉堯、張耕淯、陳靖寰、林耀宗、陳冠全、林 正、孫思堯與戴維斯。總教練是還沒返台隔離的「一條」劉義祥，助理教練楊宜峰與黃啟峰。

(中時 )