苗栗縣苑裡鎮南山重畫區道路筆直，路口卻都沒有路牌標示，縣議員陳品安13日指出，重畫區道路常因草木遮蔽行車視線，駕駛人沒有路牌提醒，容易忽略自己到達十字路口與橫向車輛發生事故，向警消通報救援時，也很難指出自己位處哪個路口，要求縣府應改善重畫區道路命名問題。
地政處長陳錦珠答詢時指出，苑裡南山重畫區規畫時就沒有編定路名，是用地號及幾公里處作為道路修繕的位置依據，因為重畫區道路供農機具進出，以輸送農作物為目地，但每筆土地都臨路，道路很多且長短不一，若要設路牌，道路命名之路寬須符合《苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例》，但現行路寬確實不足。
民政處長彭基山認同議員提議，他表示，既便南山農畫區農路路寬不足，仍可以技術性命名為「巷」，但基於重畫區需尊重主管單位地政處，以及門牌與道路編定權責單位苑裡鎮公所，希望由地政處邀集民政處及苑裡鎮公所開會研議。地政處則表示，未來可研議改用路長作為設立路牌的標準。
苗栗縣陳品安表示，重畫區內有民宅，不知道如何解釋自己住在哪，讓住戶很困擾，她舉出苗43線貫穿許多重畫區，有1、20個路口都沒有路名輔助，當事故發生時，常聽聞非在地人的警消，為了找事故地點疲於奔命，最後乾脆用附近有柑仔店等地標，表明所在位置，若道路能有名字，完成路牌設置，也能達到提醒效果，降低路口事故發生率。
依據《苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例》第3條規定，道路寬度在14公尺以上者為路，7公尺以上未滿14公尺者為街，路街兩旁之通道寬度未滿7公尺者為巷。
(中時 )
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