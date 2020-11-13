嘉縣農會與17鄉鎮市區總幹事遴選登記13日下午4點截止，共有22人完成登記，其中梅山鄉、朴子市各有3人登記被視為激戰選區，對現任總幹事來說是重大挑戰，另，大林鎮2人登記，番路鄉則掛蛋無人登記，將再擇期重新公告。

2018年梅山鄉長選舉，時任公所祕書與梅山鄉農會總幹事黃世裕皆爭取綠營提名，當時黨內民調以黃世裕領先勸退林俊謀，林認為黑箱作業憤而退黨參選，就此埋下爭端，農會選舉被視為2022大選的前哨戰，兩方勢必再度對決。這次林俊謀所屬的公所派推出農業課長林國棟與市場管理員劉瑞欽登記，黃世裕恐陷入苦戰，連任之路艱辛。

另一激戰選區則是朴子市，農會前總幹事黃純真因故退休後，原屬意由女兒接棒，綠營大老卻執意空降田志強而埋下心結，這次黃純真女兒洪瓊英及朴子市民代表會祕書呂文皓登記，呂背後有黃派勢力，若兩人聯手，可能讓田志強鍛羽而歸。

大林鎮農會總幹事簡維彥尋求4連任，孰料登記最後一天鎮民代表江明赫突單槍匹馬到縣府登記挑戰，是這次登記候聘的最大黑馬，江明赫認為，只要任何能推廣大林的機會他都不放過；簡維彥則表示，沒意見，看農會會員的感受。

目前農會中唯一屬正藍營的義竹鄉農會綠營未派出人選挑戰，由翁永寧登記連任；番路鄉農會則是此次唯一掛蛋無人登記的鄉鎮，縣府表示，會再擇期公告到有人登記為止。

(中時 )