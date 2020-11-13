OMO帶動雙11買氣爆棚，新零售科技服務商91APP公布實體電商雙11戰果，繼首周開紅盤，本周再刷新紀錄，實體品牌交易總額飆升270％，11/11單日交易總額成長達52％創下歷史新高，更是平日業績的9倍。

91APP表示，「電商代營運」業績大幅度拉升，成長高達355％站上新高。91APP助攻品牌雙11衝業績，為疫情下零售業第四季業績增添柴火，「OMO服務」與「電商代營運」兩大動能表現超乎預期，年化交易金額已達到新台幣150億元規模。

91APP指出，隨著零售數位轉型與虛實融合成功，越來越多實體品牌應用OMO加入雙11戰局締造佳績，今年各品牌在整點搶購活動表現，更是一大躍進。

根據91APP最新數據顯示，今年11/11單日每小時交易總額年增率皆成長攀升，且最高增幅達到75％，除了OMO促銷活動策略奏效，從前期暖身門市引導顧客下載APP、APP推播預告、線上折價券發送、廣告導流等，91APP全力協助數位佈署，到活動當日實體電商多樣化促銷機制與系統交易穩定性，讓雙11整點搶購活動順暢執行。91APP讓千億級平台電商技術為實體品牌所用，不僅帶動業績快速成長，更不斷開創成功佳績。

今年雙11品牌實體電商的總體流量，相較過去高出10倍以上，為讓所有品牌網站及APP在每檔促銷活動能順利上線，消費者能順暢下單，91APP加大系統承載量，確保高峰階段瞬間巨量湧入能夠穩定交易。下半年來自海外惡意程式攻擊事件層出不窮，在雙11期間，91APP在資安方面更全面升級，全時段監控戒備外來攻擊，使品牌無後顧之憂，能正常營運衝業績，更奠定日後實體電商規模擴大的準備。

受疫情影響與邊境管制，下半年零售業繼百貨周年慶後，雙11節慶再將買氣推向高峰，國內報復性消費力道增強，更轉向電商。91APP董事長何英圻表示，今年雙11品牌受惠於實體電商發展成熟，業績不僅優於疫情前且創新高，OMO營運模式更是通過雙11大型考驗，成為主流。

下半年雙11大慶後，緊接而來還有雙12、聖誕節、跨年等活動，91APP表示，將持續助攻零售品牌，可望第四季在節慶連續加持下，實體電商業績爆發成長，再創新高。

(工商 )