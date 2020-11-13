全球疫情仍不停息，在海外旅遊尚未解封的情況下，香港旅遊發展局仍致力於以「線上旅遊」的全新方式，推廣香港的美食旅遊亮點，近期港旅局重新舉辦被列為世界10大美食美酒節的著名大型活動「香港美酒佳餚巡禮」，改以線上加線下形式進行，讓還無法前往香港旅遊的民眾，在家防疫依然能重溫香港魅力，也一解香港旅遊癮。

香港旅遊發局主席彭耀佳博士表示：「雖然香港已經停辦大型活動一段時間，但考慮到疫情會與我們共存一段時間，我們的推廣工作也必須因時制宜。因此，港旅局決定重新舉辦著名的大型活動『香港美酒佳餚巡禮』，並改以『線上+線下』形式舉行，這是在抗疫新常態下的新嘗試。」盼全球旅客在不受疫情影響下參與活動，和香港一起體驗美酒佳餚的美好。

「香港美酒佳餚巡禮」即日起開跑至12月15日連續5周，而這個全新一站式網上平台。其中，最受海外旅客期待的，就屬匯聚香港頂尖名廚與酒評專家的「網上大師班」，自11月21日起至12月6日的連續3周之周末，帶來多達34檔豐富的精選節目內容，內容包含美酒潮流、精緻料理、健康飲食及擺盤藝術，為全球喜歡香港美味的食客們，打造港味十足的味蕾與視覺盛宴。

「網上大師班」將請來經典電影《食神》中，出名的「黯然銷魂飯」之原創作者名廚戴龍。（香港旅遊發展局提供）

在這次「網上大師班」中，台灣人普遍最熟悉有共鳴的，便是請來知名電影《食神》中「黯然銷魂飯」的原創作者名廚戴龍，同時也身為香港四大名廚之一的他，將於11月22日上午11點透過視訊直播，在線上親自示範這道香港經典美味，從醃肉、調配醬汁、叉燒烘烤，甚至如何煎出嫩中帶脆的荷包蛋等細節都對外大公開，一步步親身傳授正宗「黯然銷魂飯」好吃的秘訣。

戴龍表示：「食神叉燒飯是一道代表香港活力的平民美食，看似簡單卻也可以做得精緻及出神入化，就像電影台詞所說：『只要有心，人人都可以是食神！』，歡迎台灣朋友上網收看，一起重溫記憶裡的港式好味道！」

此外，「網上大師班」在美食烹飪課程就有7位香港米其林主廚參與，包含今年才勇奪米其林3星殊榮的香港富臨飯店，行政總廚黃隆滔師傅將帶來招牌料理「阿一炒飯」，教大家如何炒出粒粒分明、軟滑入味的終極炒飯；還有曾獲亞洲最佳女主廚頭銜、獲米其林1星的餐廳TATE Dining Room主廚劉韻棋，也將帶來將視覺藝術融入美食的「脆皮蛋蘑菇湯」，讓參與的人在家中透過主廚們逐步的指導，在家也可以完成自己的米其林菜式。

品酒節目方面，香港旅遊發展局特別邀請全球知名、極具影響力的酒評家James Suckling以「波爾多新風貌」為主題分享認為性價比最高的波爾多最新葡萄酒，他表示：「香港是名酒之都，可媲美倫敦及紐約，更是波爾多葡萄酒最大出口市場。今年的活動形式可讓全球更多人參與，我非常期待。」除了葡萄酒的品酒課程，也有香港本地知名手工精釀啤酒「少爺啤酒」，總監郭永樂也會推薦4款不同手工啤酒及建議搭配的起司選擇，讓大家了解啤酒與起司也能搭配出絕妙好滋味。

海外旅客可至WineDineFestival.DiscoverHongKong.com網頁，參加共34堂精彩豐富的「網上大師班」，不僅可以免費收看直播節目，之後也能再反覆收看節目重播，讓防疫期間在家也能跟香港名廚學做料理、品味美酒；而今年的「香港美酒佳餚巡禮」不僅提供豐富的線上内容，香港本地也推出各式活動，包括網購美酒、訂購美食套餐外賣或外送，以及各種餐廳優惠及美食活動。

今年拿下米其林指南最高榮耀的3星香港富臨飯店，行政總廚黃隆滔師傅將於「網上大師班」線上示範招牌料理「阿一炒飯」。（香港旅遊發展局提供）

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名廚黃隆滔的招牌「阿一炒飯」。（香港旅遊發展局提供）

曾獲亞洲最佳女主廚頭銜的劉韻棋，現為米其林1星餐廳「TATE Dining Room」主廚。（香港旅遊發展局提供）

主廚劉韻棋將於「網上大師班」示範融合視覺藝術及美食的「脆皮蛋蘑菇湯」。（香港旅遊發展局提供）

充滿經典港式風味的香港在地手工精釀啤酒「少爺啤酒」，教大家配上起司配出好滋味。（香港旅遊發展局提供）

(中時 )