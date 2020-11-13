Mandy Lieu當年以美艷又性感形象，在香港演藝圈闖出名號。(取自Mandy Lieu IG)

澳門娛樂大亨洗米華（周焯華）2015年底與模特兒出身的小三Mandy Lieu（劉碧麗）公開牽手，轟動一時，妻子陳慧玲（Heidi）一度心死，夫婦倆差點離婚。正當外界以為洗米華浪子回頭，在去年結束這段長達5年的婚外情，未料他今年7月又被直擊在泰國海灘甜摟Mandy，悄悄復合。然而外型美艷的Mandy，不知是否因為獨力照顧與洗米華所生的3子女太過操勞，被發現臉上老態明顯，從昔日辣模淪大媽。

現年35歲的Mandy Lieu是美國、馬來西亞混血兒，當年赴香港演藝圈發展，混血精緻的臉蛋引發外界關注，追求者眾，曾與陳柏霖、富商李澤楷傳出緋聞，並在2014年與已婚富商洗米華戀情曝光，還在短短4年間為洗米華生下3子女，備受寵愛。

目前轉職當專欄作家的她，近日更高調接受採訪，透露自己以約莫10.5億台幣的代價買下英國某莊園，計畫打造成生產高品質有機產品的生態農場。同時，她還在專欄中放上自己高清正面照，臉上笑容燦爛又明亮。

然而不少網友就發現，昔日辣模出身的Mandy lieu，終究敵不過歲月的摧殘，臉上皺紋暴增，整個人老態盡現，紛紛訝異留言「顏質這麼快就塌了」、「生小孩以後感覺都沒有正宮年輕」、「衰老的好快」。

(中時新聞網)