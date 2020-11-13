行政院長蘇貞昌帶發言人丁怡銘、立委張宏陸、羅致政到「皇家傳承」本店向店家道歉。（葉書宏攝）

行政院發言人丁怡銘扯台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」牛肉麵店採用萊劑美牛，被外界罵翻，丁怡銘和院長蘇貞昌都先後出面道歉，今（13）日傍晚5時，蘇貞昌帶丁怡銘、立委張宏陸、羅致政再到「皇家傳承」板橋本店道歉，「失禮」、「拍謝」蘇貞昌連說了10多次，展現十足誠意，老闆陳世楨則熱情招待蘇貞昌等人，說他能理解。

蘇貞昌向「皇家傳承」創辦人陳世楨再三道歉，說明丁怡銘是想解釋政府核准的食材肉品都是安全的，但是卻歪樓波及到店家，對此很過意不去，丁怡銘昨天有來道歉，謝謝陳老闆的大量。

蘇貞昌說，今天特別再帶丁怡銘來，很誠意向老闆道歉，他有特別告誡丁怡銘，為政府做事，要讓人民放心，一定要很嚴謹，尤其不應該在講話上造成店家任何困擾，他覺得很過意不去，今天再帶發言人來，專程向老闆說「失禮」。

蘇貞昌表示，藉此向國人同胞，尤其是這次牛肉麵業者有任何困擾，我們覺得很抱歉，會要求同事更小心、戒慎恐懼，我們食材一定都會很安全，請國人放心，也請業者能接受，請大家原諒。陳世楨則回影，他相信有爭議才會進步，他都可以理解，

陳世楨特別在餐桌上擺著蘇貞昌於2019年時簽名的盤子，陳笑稱「老縣長簽名的盤子一定要保留好。」

由於蘇貞昌並不吃辣，陳世楨準備了清燉口味，另外，丁怡銘不吃牛則是大啖排骨麵。蘇貞昌吃飯過程中不斷與陳閒聊，蘇說公務繁忙，可以在5時許吃晚餐相當幸福。陳世楨則一一介紹店內的招牌菜，強調都是源自於媽媽的手藝，對於時才更是嚴格把關。

蘇貞昌用餐後致贈行政院紀念品，蘇貞昌要付帳時陳世楨還一度推拖說「要請客！」最後收下500元後雙方再度握手。

(中時 )