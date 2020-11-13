庚子年政府爭議一波波！命理師「算盤卦」揭明年國運

行政院發言人丁怡銘出示萊牛圖卡，指控台北市牛肉麵節冠軍店家使用含有萊劑的牛肉，此話一出店家立刻張貼檢驗報告打臉丁怡銘，但仍掀起一陣「牛肉風暴」！近幾個月，政院爭議頻頻，是否真的是「流年不利」，對此命理專家小孟老師拿出「算盤」卜卦，整理出4點分析年末到明年的國運狀況。

命理專家小孟老師接受《中時新聞網》訪問表示，「明年是牛年，可能會有更多關於牛的事件傳出，包括美牛進口或是牛的相關飲食，甚至喝牛奶都要小心！但可喜的是，明年經濟會比2020年好」，他表示台灣將會有新的產業提升，所以失業率會下降，不過薪資恐怕依舊停滯無法成長，就像牛的步調一樣緩慢，想要調薪的民眾恐怕還得等等，要到2022年才有望大幅提升。

小孟老師指出，「從卦象來看，2021年政府的改革會非常的牛步，可能還會受到許多質疑」，接著話鋒一轉，他勸大家新的一年要心平氣和，雙方各退一步才能使國家更進步。最後就是大家最關心的疫情在明年是否會趨緩，小孟老師經過算盤卜卦推算，透露明年約莫四月份將會有疫苗可以施打，可望疫情緩解。

(以上純屬來賓個人言論 不代表本站立場)

(攝影剪輯/陳威成)

(中時新聞網)