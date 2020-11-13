花博架起大型布迷宮，邀民眾組隊體驗食農樂趣。（吳康瑋攝）

台北農產品好吃又好玩！北市產業局為推廣在地農產，特地於14、15日在花博公園入口廣場，架設起「大型布迷宮」介紹在地15家體驗型農場，邀請民眾帶著探險的心情組成「食農探險隊」進入穿梭於布迷宮中，體驗探索、認識台北市農場的樂趣，現場還有好吃又有趣的DIY食農活動等民眾親自體驗。

產業局指出，秋高氣爽的週末，適合民眾邊走邊逛、買好菜、喝好茶、看展覽、玩食農，認識臺北實實菜菜的有機及友善安全小農以及探索體驗式農業，現場還舉辦友善安全耕作的農民展售會，讓民眾享受各式農產品及體驗遊程。

產業局指出，台北不僅是全國主流市場最大的農產集散地和消費市場，也是農夫市集最熱絡的城市，有超過40家有機及友善安全農業的農場，提供市民碳足跡最短的新鮮蔬果以及多樣的食農教育體驗活動，其中，關渡平原至今也仍維持生產稻米，木柵鐵觀音、南港包種茶更聞名全台。

產業局更加碼推好康，民眾只要在市集消費滿500元，並在臉書打卡，就贈送「台北野市集禮品」1份，數量有限，換完為止，邀請大家來看展覽、買蔬果、學廚藝，一次滿足，此外，DIY手作課程共辦理4場，每場20人，其中10個名額採線上報名，歡迎民眾踴躍報名。

(中時 )