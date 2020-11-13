美國總統大選結果大致底定，亞太和平研究基金會董事長許信良今表示，讓美國變天的這些民主黨理想主義者不會讓川普在四年後班師回朝！這些人也不會讓拜登在四年內遲疑不前！這些人才是主導美國未來發展的主力！這些人才代表這次美國總統大選的真實意義！「勝負差距不大的這次總統選戰會是關係２１世紀美國走向的決定性戰役」。

許信良今以「嘆為觀止的民主一課」在臉書發文指出，美國總統大選78歲的民主黨候選人拜登成為美國第四十六任總統當選人，拒不服輸的川普總統還作最後掙扎，在這些州提起選舉爭議的法律訴訟。但是，根據美國的經驗，無論法律訴訟，無論行政驗票，都很難改變已定的勝負。

他說，2020美國總統大選替全世界上了令人嘆為觀止的民主一課。全世界都見證了美國民主的活力和堅韌。這樣的民主經得起大風大浪，這樣的民主才可能推動歷史！

他指出，媒體比誰都清楚，雖然拜登是飽經世故的政治老手，川普可是翻雲覆雨的一代梟雄。果然，拜登只是小贏，不是大贏，川普以超過2008年巔峰時期的歐巴馬所獲美國歷來總統選舉的最高得票，卻還輸了，但川普絕對不是這次選舉的輸家，絕對還是共和黨內人人敬畏的頭號戰神！絕對可能在2024捲土重來；「但是他絕對不再可能阻擋向前移動的美國歷史腳步」。

他說，這次總統選舉的投票率創百年新高，四年後的選舉只會對民主黨更為有利，因為有更高比例的年輕選民支持民主黨。經過了川普四年執政，川粉大幅成長。川普今年增加的900萬張選票，都可以看作是川粉。

他說，從政治光譜看，川粉是極端右派：經濟上是保護主義者；種族上是白人主義者；宗教上是排外主義者。保護主義加白人主義加排外主義構成川普主義。傳統共和黨人未必信奉川普主義，但不會抗拒帶來選票、權力、和希望的魔法師。這就是為什麼敗軍之將的川普至今還是一條好漢，未來一樣是一條好漢！

他指出，川普主義也召喚出更多民主黨激進左派。拜登的全國得票比2016的希拉蕊多了1100萬。這些人出來投票，不是出於對拜登的喜愛，而是出於對川普的憤慨，要21世紀的美國推向更公平、更文明、更人道的國度。

他表示，21世紀的美國也有條件成為這樣的國度，這樣的國度自能消弭川普主義。這樣的國度自能再讓美國偉大。

(中時 )