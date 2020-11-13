TEATOP第一味攜手與國際巧克力品牌Hershey's聯名，推出分別是巧克珍珍奶茶與巧克酥酥冰沙兩款飲品，11月15日至11月30日更以嚐鮮價促銷。（馮惠宜攝）

星饗道國際自助餐西餐主廚蕭凱澤端出14天及28天的乾式熟成牛排饕客級夢幻美味，獨門手法製成「熟成牛排」於饕客眼中絕對是牛排之王。（馮惠宜攝）

有都市之肺美名的台中中央公園即將在12月6日開園，台中市政府特別規劃在此舉辦跨年活動，搶食開園蜜月期以及跨年商機，全家便利超商進駐中央公園旅客中心13日盛大開幕，而鄰近的逢甲商圈TEATOP第一味祭出跨年限時限定商品買二送一的好康；另，星饗道國際自助餐則加碼4人同行加贈乾式熟成牛排優惠。

中央公園內第一個相關設施遊客中心由全家便利商店進駐，13日舉行開幕剪綵，立刻吸引不少遊客上門搶先體驗，紛紛稱讚這裡是台中市最有特色的便利商店。一開幕全家便利商店針也設計出專屬的餐盒，餐飲服務將配合野餐墊的販賣，讓遊客來到中央公園可以在園區綠地草坪上輕鬆野餐，享受公園厚實柔軟草皮、清爽空氣、自然揮灑的陽光及滯洪池水岸景觀。

另外，身為台中起家品牌TEATOP第一味，近日進駐福星路與西安街口，迎接台中捷運通車以及中央公園開幕，特別在11月16日至11月18日的中午12點至晚上6點於台中逢甲旗艦店舉辦聯名新品買一送一活動一同歡慶，12月29日到1月3日推出跨年買二送一好康。

同樣位於逢甲商圈的星饗道國際自助餐西餐，一般要享用熟成牛排都是動輒數千元的高單價餐廳，即日起在自助餐加碼四人同行即加贈價值2300元16oz 14天乾式熟成牛排，八人同行更加碼至市值6000元的28天32oz牛排。

(中時 )