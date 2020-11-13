網路生活平台數字科技（5287）公布今年第三季以及前三季營運表現，受惠於旗下平台持續擴增內容服務以及台灣疫情趨緩、經濟活動回溫，帶動數字科技前三季稅後淨利4.9億元，年增7％，每股稅後盈餘11.51元，賺逾一個股本，優於去年同期10.81元。

數字科技第三季營業利益1.94億元、稅後淨利1.66億元、每股稅後盈餘3.91元。前三季營業利益5.69億元，年增4％、稅後淨利4.9億元，年增7％。10月營收1.36億元，年增10％，今年前10個月營收12.75億元，年增4％。

以前三季數字科技各平台比重來看591房屋交易營收佔比62％，8591寶物交易營收佔比23％，8891汽車交易營收佔比8％，518人力銀行營收佔比則為7％。

數字科技表示，台灣疫情控制得當且已趨緩，經濟活動回溫，加上房市、車市需求增加，推升第三季591房屋交易及8891汽車交易持續穩健成長，其中591房屋交易7、8月單月營收連續兩個月創高，推升數字第三季營收收4.01億元，獲利表現則與去年同期持平。

展望第四季，除了數字科技旗下旗艦平台仍將是營運主要動能以外，數字科技持續養成的新創平台也有不錯表現，其中「Marry結婚吧」因為上半年受到疫情干擾，婚宴需求遞延，在下半年開始市場動能回溫。數字科技表示，目前台灣婚宴場地、婚紗、攝影等需求持續成長，看好明年婚市商機可高達800億元，同時也與晶華酒店合作，搶攻結婚市場商機。

此外，第四季各車廠推出行銷活動，購車需求持續加溫，也有望推升數字科技旗下8891汽車網的營收成長，591房屋網、8591寶物交易網也穩健成長，為營收再添動能。加上疫情過後零工經濟興起，大幅增加「小雞上工」及「Tasker出任務」兩平台的需求，將陸續成為數字科技營運成長新引擎。

(工商 )