系統整合商聚碩（6112）13日舉辦線上法說會，說明第三季營運狀況與未來展望。董事長李昌鴻表示，看好疫情帶動各行各業的數位轉型商機，接下來聚碩的軟體代理方向將採取「精品政策」，未來將聚焦在引進歐美領先技術品牌代理，協助產業數位轉型，樂看第四季與明年營運表現。

聚碩第三季稅後淨利1.38億元，較去年同期增加24％，營業利益1.7億元，年增31.7％，每股稅後盈餘0.73元。累計今年前三季毛利12.51億，年增32.8％，營業利益5.1億元，年增52.6％，稅後淨利4.17億元，年增44％，累計每股盈餘2.21元，優於去年同期2.17元表現。

聚碩10月營收10.65億元，年增5.51％，累計今年前10個月營收115.5億元，年增11.78％。聚碩表示，至今年為止營運表現優於去年同期，主要是因今年受到疫情影響帶動遠距辦公以及伺服器需求升溫，讓聚碩旗下運算與技術兩類產品分別成長32％、23％。

聚碩主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌，包括Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等，主要以歐美品牌為主，幫助客戶智慧升級時的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案

李昌鴻表示，今年聚碩啟動轉型訂閱制，在客戶中，大型客戶為將資金做更好的運用，在IT採購上改以訂閱制，小型或微型的客戶也是採用訂閱制的客戶，透過訂閱取代一次性的投資以分散營運風險，目前在聚碩的庫存資料中，已經有一半比例轉為訂閱制，以長期來看，預期訂閱制將是未來聚碩成長的動能之一。

展望未來營運，李昌鴻表示，企業數位轉型的浪潮是未來趨勢，也是聚碩接下來營運的主要動能。而今年上半年聚碩積極啟動轉投資計畫，增加對動力安全、德鴻兩家公司的持股逾兩成，前者專做金融證券的資安服務，德鴻則以顧客關係管理（CRM）見長。近期也投資另一家公司「前進國際」，提供顧問服務，持股約兩成。李昌鴻說，期望聚碩扮演足球場上中場的大將，找到好的代理權，並投資台灣或海外優秀的軟體服務商，提供客製化、落地化的服務，期望未來將逐漸反映在公司的獲利上。

(工商 )