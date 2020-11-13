網路唱片新創Music Bravo音樂霸宣布，與資策會科法所共同發表華語音樂管理平台「你的音樂管家 音樂霸」，是華語樂壇少見整合雲端共同創作、版權共享、音樂發行和版權管理於一體的數位解決方案。

隨著音樂雲端與數位平台的成熟，音樂創作曝光機會與收聽管道樂區多元的環境下，版稅分配、著作舉證等情況也層出不窮。藉由區塊鏈去中心化、公開透明、無法竄改等特點，提供專業音樂創作者及業餘音樂愛好者完整的服務，解決從前期尋找適合的創作夥伴、音樂製作，到後期的發行以及版權分潤等問題。

資策會科法所表示，期盼新興科技的輔助驅動產業數位轉型，全新的音樂管理平台能夠協助華語音樂人將創作和管理數位化，共同提升華語音樂的創作環境和加速面對數位時代的市場環境轉變。

資策會科法所透過區塊鏈技術結合音樂產業，並藉由去年的校園試驗，確實發現能幫助創作者有效保障創作權益。因此，今年更進一步與Music Bravo音樂霸自主研發歷時五年打造的「你的音樂管家 音樂霸」合作，結合版權認證提供雲端共創、版權共享、音樂發行等三項服務。

全新數位華語音樂管理平台導入區塊鏈版權管理模組，提供音樂人一條龍的服務，從音樂創作、製作、發行到版權管理，保障詞、曲權利及後續授權分潤比例，為作品留下永久、不可篡改的記錄，解決了數位時代音樂著作權利證明的難題。

Music Bravo音樂霸創辦人丘旺蒼表示，音樂產業感受到網路的改變與影響力，因此期盼以數位科技支持音樂人面對全新的環境。音樂霸管理平台的出現，代表音樂創作人不需等到作品發行，在音樂作品創作完成的同時，就可以自行將作品透過音樂霸的存證系統，上傳到區塊鏈上進行認證，再也不用擔心歌還沒賣出去就被抄襲的問題。

隨著數位新科技爆發性的發展，造就近10年來收聽音樂無國界、管道無界限的現況，不僅加速熱門歌曲的曝光和傳散速度，也孕育出眾多由YouTube、直播平台等數位管道竄起的音樂創作和歌唱新秀，卻也是近幾年創作版權無法釐清、版權分配不均等事件的主因。

資策會科法所與Music Bravo音樂霸共同發表的版權管理系統「你的音樂管家 音樂霸」，能夠將上傳至平台的作品合約數位化，作品清單及權利比例一目了然，不論是代理期限、代理作品、所代理的權利都可即時管理並在系統中查看，更能利用利用智能合約，自動化依約訂條件進行授權分潤，並針對即將到期之合約提供續約提醒等功能。

此外，平台也提供詞曲創作者最完整的數據分析，讓音樂人了解作品在什麼地區、平台最受歡迎、YouTube被觀看次數與收益；以及廣告、影視劇、綜藝節目使用作品所獲得的版稅等詳盡的數據報表管理和統計分析。尚未賣出去的作品也會分門別類，提升找到新買主的機會，解決音樂人面對數位時代的市場環境，更能協助創作者進行完善的作品管理和瞭解整體市場趨勢，有利於提升整體創作的質量。

(工商 )