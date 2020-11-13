林口區公所近期推動林口幸福轉運讚獨居長輩關懷計畫，在嘉寶里長黃建邦的熱心推動下，今（13）日首成立超過70人編制的志工團，為社區內14位銀髮長輩長期關懷服務。

嘉寶里黃建邦表示，除了運用嘉寶國小、林口嘉天宮提供的銀髮俱樂部場地提供長輩共餐及銀髮健康課程以外，也規劃由里鄰長及社區發展協會成員組成愛心志工隊，運用不願具名的愛心企業家捐款長期關注社區內14位需要被關懷的長輩。

區公所表示，林口嘉寶里地廣人稀，總人數約1000人，其中約有180名長者，而獨居需關懷的則有14人，未來將運用愛心志工輪流從事關懷活動，而另患有重症的5名長者，則交由社會課與專業單位協助，有效運用現有資源。

藍品畯表示，秉持著「在地、簡單、持續」的精神讓個多人可以投注社會關懷工作，所以有許多在地的熱心企業陸續捐贈車輛、經費等資源，但最重要的是要有熱心的志工伙伴去執行，讓愛心關懷可以輸送到有需要的長輩和家庭身上，感謝嘉寶里和嘉瑞社區攜手合作，一同照顧社區長輩。

本身是鄰長也是長期召集社區媽媽志工團協助銀髮共餐及祖孫學堂的嘉瑞社區發展協會賴美秀理事長表示，辦理銀髮關懷活動很辛苦，但是看到志工前往關懷長輩時的情景，種種的辛勞就不會覺得辛苦，尤其是可以讓社區內更團結緊密的結合在一起，讓社區的整體幸福感明顯大大提升，這樣志工的辛苦就值得了。

林口區公所目前持續推動幸福轉運讚計畫，未來將會持續連結里鄰長、社區發展協會及在地熱心社團與個人，持續關心長輩和弱勢民眾，目前已逐步規劃12處志工團隊，歡迎有興趣投注社會公益關懷的團體與個人一同響應參與。

(中時 )