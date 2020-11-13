義大大昌醫院院長張基昌（中）獲頒台灣醫療典範獎。（義大醫院提供／林雅惠高雄傳真）

義大醫院醫學研究部部長孫灼均（中）獲頒台灣醫療貢獻獎。（義大醫院提供／林雅惠高雄傳真）

109年度台灣醫療典範獎，義大癌治療醫院院長洪朝明及義大大昌醫院院長張基昌獲頒台灣醫療典範獎，另義大醫院醫學研究部部長孫灼均獲頒台灣醫療貢獻獎，3位醫師致力於臨床醫療、推廣醫學教育、學術研究及偏鄉醫療等貢獻不遺餘力。

洪朝明重視婦女的健康照護，針對乳癌病人提供全方位照護，並成立乳房醫學中心，推動醫療資源積極整合計畫，義務提供對偏遠地區的醫療照護，他除了在自有領域發表眾多論文外，對於提攜外科醫學生基層競爭力與照護品質更是不遺餘力。

張基昌在婦產科領域經驗豐富，他更致力於偏鄉醫療服務、醫學教育與臨床教學，提供很多機會讓國際醫護人員來台受訓，以達成推廣國際醫療服務、人才培育及學術交流的策略目標，此外，他更帶領義大大昌醫院年輕醫師與義守大學醫學院教師共組研究團隊，鑽研臨床醫學與癌症形成機轉及藥物開發研究。

孫灼均主要負責推動醫學研究，在規劃學員臨床技能訓練課程獨樹一幟，為培育新一代臨床人員不遺餘力，教學品質深受國內外學生肯定，多次榮獲醫學教育貢獻獎及優良教學醫師，他對於偏鄉醫療服務有著高度熱忱，為偏鄉、離島居民提供不間斷的醫療服務，協助解決當地醫療需求。

(中時 )