台中市大甲鐵砧山雕塑公園大變身後吸引大批遊客造訪，「劍井遊憩區改善工程」也緊鑼密鼓登場，13日舉行開工典禮，市府斥資2500萬元，將傳奇故事融入遊憩新環境，預計明年端午前正式嶄新亮相。

「劍井遊憩區改善工程」以創意砌磚開工儀式祈求工程順利圓滿，觀旅局長林筱淇表示，鐵砧山是充滿歷史文化故事、適合親子休閒及運動觀光的風景區，更是在地人記憶中的特色景點，其劍井取水聞名全國，每逢端午佳節遊客都聞水而來，成為當地知名傳統習俗，屆時劍井遊憩區完工亮相，歡迎大朋友帶小朋友一同朝聖。

林筱淇指出，市府重視台中海線觀光發展，並積極推動大甲鐵砧山活化計畫，以歷史探索走廊、運動野營基地及景觀大草原為三大發展主軸，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」增添觀光遊憩新亮點。

觀旅局指出，此次劍井廣場周邊環境改善等相關設施，工程經費近2500萬元，將別具特色的劍井傳奇故事融入遊憩新環境，並規劃設計遊憩區各項設施，包括歷史場景體驗廣場、彈性動態活動廣場及休憩賞景區等，讓老、中、青都能使用的空間設施，期望帶給鐵砧山陽氣十足的劍井新氣象，預計2021年6月啟用。

(中時 )