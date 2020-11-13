樹德科技大學電競學程最強的「暴風電競娛樂」團隊七組人馬正式步入市場，首支處女作是支援高雄市立小港高中校慶，電競學程主任蘇中和表示，電子競技已被全球視為新世代的明星產業，將帶來龐大商機，市場價值指日可待。

「暴風電競」處女作支援小港高中校慶，投入約300萬元價值的設備，分別將二間教室臨時搭建為「VR體感遊戲競技室」與「Vtuber 直播現場」，並由影音組為小港高中拍攝系列活動影片，剪輯後製完成後交付校方做為活動成果紀念。

蘇中和本週再度率領「暴風電競」團隊參與經濟部加工出口管理處主辦的「XR新革命！4D體感影像論壇暨成果展」，現場多位學者與先進強調，跨領域合作是最有效增進產業發展的方式。

蘇中和說，電競學程最大優勢是擁有來自全國各地及不同專長的學生，正是電競產業未來最大的人才資源庫；而電競產業新藍海正是一項需要大量幕後人員與跨領域人才的新興產業。

他強調，電子競技產業鏈範圍廣闊，除了遊戲代理、配音及錄音、美術設計委外製作、硬體周邊、賽事活動、競技系統、轉播平台等，甚至雲端、虛擬實境等新科技亦涵蓋在內，將為相關業者帶來龐大商機。

(中時 )