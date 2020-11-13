有網友逛全聯見到一款令他相當懷念的飲料。(圖取自我愛全聯-好物老實説)

一名網友興奮的表示，自己某日中在全聯發現2款蘆筍汁，讓他直呼真的是看到了小時後的回憶，「這是小時候很常見的飲料，瘦瘦的鐵罐子包裝，尤其左邊味王，至少20年以上沒見過了。」不過就有網友提醒，其實這一直都在全聯內販賣。此外，津津蘆筍汁上的比基尼女郎也意外成為網友討論話題「小時候難得可以公開接觸的色情圖片，就是這罐了」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出照片說明，自己日前中午休息時到全聯買水，卻意外發現一款20年前的好滋味，原來是味王和津津的蘆筍汁，「這是小時候很常見的飲料，瘦瘦的鐵罐子包裝，至少20年以上沒見過了。」更說這好滋味令他相當懷念。

貼文發出後有網友貼心提醒，其實這在全聯內一直都有「你太可愛了，其實它一直存在全聯角落」。其他網友則是回應「津津蘆筍汁是兒時回憶啊」、「一整個回到小時候」、「懷念的鐵罐味」、「味王的冰涼涼好喝，明天也要去買」、「這個在我小小時候賣10元現在賣8元！還真是無敵抗通膨商品啊」。不過也有網友認為這兩款喝起來都會有個鐵味「怎麼喝都覺得是鐵罐味」還有人認為味道不如前「兩瓶的味道都變了」。

有趣的是，津津蘆筍汁包裝上的比基尼女郎意外成為討論的話題，「津津那位比基尼女郎至少40年都未曾改版」、「津津蘆筍汁女郎不知現在是否安好」、「津津比基尼女郎現在可能當阿嬤了」。更有網友笑說，「小時候難得可以公開接觸的色情圖片，就是這罐了」。

(中時新聞網)