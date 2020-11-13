士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

遠負盛名的北市士林夜市，過去總吸引不少外地旅客前來，隨著境外旅客銳減、疫情爆發後，一級戰區文林路房東漲租不願降價，近日爆發「骨牌式退租潮」。《中時新聞網》昨(12日)報導士林夜市攤商哄抬價、看準觀光客推隱藏版坑殺菜單等事件，消息曝光引起網友熱議討論。一名馬來西亞籍領隊，也親上火線爆馬來團客來台旅遊心聲。

士林夜市路口現切水果攤，昔日曾爆出多次消費糾紛，現已退出商圈多時。(照片/游定剛 拍攝)

超過百年歷史，北市最大規模的士林夜市，過去國外旅客必朝聖之地，全盛時期商圈達2700多店家，假日觀光人潮突破10萬人，近年觀光客大幅銳減、加上疫情爆發，假日人潮僅剩1萬多人，不僅逛街人潮前胸貼後背榮景已不在，甚至出現老闆比客人還要多的窘境，不少商家無奈等不到客人，年初起紛紛關門大吉。而近年屢被投訴爆料多次「坑殺觀光客」的現削水果攤，雖已退出商圈多時，但在網路上所留下負評聲浪不斷，早已破壞國、內外觀光客對士林夜市的形象及消費信任度了。

士林夜市前胸貼後背逛街人潮榮景已不在。(照片/游定剛 拍攝)

一名自稱馬來西亞的領隊，在《中時》粉絲團(12日)所po出「自食惡果！士林夜市攤商哄價嚐甜頭 在地人痛喊真相」新聞貼文底下留言表示，曾多次帶馬來團到士林夜市旅遊，不過團員對夜市的回響，就是物價貴、甚至有被坑的經驗，他更透露，太太被夜市口某水果攤坑到一個無言，對台灣夜市印象相當不好。此外，一些報名台灣旅行團的旅客，也會特別提出，把士林夜市從行程直接剔除，改換其他夜市，馬籍領隊給予台灣士林夜市攤商忠告，盼能夠檢討並改進。

一名馬來西亞網友在《中時》粉絲團留言回應。(照片/取自《中時新聞網》粉絲團)

(中時新聞網)