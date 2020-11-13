中州科技大學現有42名來自史瓦帝尼的學生就讀，校方計畫在育才之外，也提供完整師資培訓，讓史瓦帝尼可以打造史國國內在地的結婚產業鏈，讓王室與人民都能風光完成人生大事。圖為中州時尚造形系的成果發表活動。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

中州科技大學現有42名來自史瓦帝尼的學生就讀，校方計畫在育才之外，也提供完整師資培訓，讓史瓦帝尼可以打造史國國內在地的結婚產業鏈，讓王室與人民都能風光完成人生大事。圖為中州時尚造形系的成果發表活動。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

響應非洲計畫，實踐大學社會責任！中州科技大學近年不只南向招生，更開拔到非州招生，今年更計畫為友邦史瓦帝尼引進打造結婚產業鏈，讓史國王室與人民都能風光完成人生大事。

史瓦帝尼王國是中華民國在非洲唯一邦交國，2018年是史國獨立50年、國王50歲和與我國建交50周年，蔡英文總統還特別前往訪問祝賀、出席慶生晚宴，同時宣布開始推動非洲計畫，盼借重台商經驗助史瓦帝尼建立產業，也拓展非洲市場。

中州科大主祕兼任學務長柴鈁武說，近年少子化衝擊大專院校生源，但中州科大擁有完整的系所、師資，對非洲學子而言仍極具吸引力；目前校內已有史瓦帝尼、奈及利亞、烏干達與塞內加爾等國，共58名學生在校就讀，其中又以史瓦帝尼42人為最多。

柴鈁武表示，去年他赴史瓦帝尼招生，與親王在餐宴席間談到，史國王室剛辦完盛大婚禮，卻因缺乏相關人才，只能臨時請王室裡的女性長輩，幫新嫁娘打理妝髮造型，成果卻讓眾人不甚滿意，也讓他興起為史國打造結婚產業鏈的想法。

柴鈁武說，中州科大透過餐廚系、保健食品系、景觀系、時尚造形系、餐旅系、觀光休閒系，與景觀系等科系，可從婚宴菜單開發、料理、餐飲服務，到新娘梳妝造型、婚禮主持與婚禮紀錄，還有婚宴會館與戶外婚禮場地布置，甚至蜜月旅行武月子餐等，都可一手包辦。計畫將為非州培育學生人才，進而規畫完整師資培育課程，預計將於12月10日舉行計畫發表，屆時史瓦帝尼、南非、索馬利蘭、奈及利亞與迦納等，5國大使、代表，屆時都將受邀出席盛會。

(中時 )