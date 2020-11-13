香港政府13日公布，第三季GDP總值較2019年同期衰退3.5％，較第二季衰退9％的幅度有所收窄，2020年前三季GDP按年衰退7.2％，預計全年衰退6.1％。

值得注意的是，香港第三季GDP較第二季反彈2.8％，扭轉此前連5季衰退的狀況。

香港政府表示，只要疫情或全球經濟活動沒有突發狀況，香港第四季經濟數據有望繼續輕微改善，預估全年GDP年衰退6.1％。在8月時香港政府的全年GDP預估是在衰退6％至8％區間。

香港政府指出，整體通膨壓力在今年剩下時間應會維持輕微。全年基本消費物價通膨率和整體消費物價通膨率的預測分別由8月時的1.8％及0.8％，向下修訂至1.3％及0.3％。

外貿方面，受到多個主要市場的進口需求恢復，帶動9月貨物出口大增，香港整體貨物出口在第三季重拾3.9％溫和的實質年增。但訪港旅遊業依然停頓，服務輸出實質年減34.6％。

內需方面仍然疲乏，香港私人消費開支在第三季實質年減8.2％，跌幅因為當地消費情緒有所好轉而收窄，不過營商環境仍困難，建造活動疲弱，整體投資開支實質年減11.1％。

(工商 )