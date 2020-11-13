正修科大13日舉行55周年校慶大會，創校老相片勾起正修人的回憶，溫馨感恩在心頭，舞蹈隊、創意校歌校長獎隊伍大秀舞技祝「正修生日快樂」，高齡97歲的董事長鄭林雪娥拄枴杖出席參加，校長龔瑞璋很感謝董事會大力支持，鄭林董事長堪稱「鎮校之寶」。

正修科大55周年校慶大會今天熱鬧登場，獲全校創意校歌校長獎的幼保系學生，動態活潑、熱力四射的勁舞，炒熱現場氣氛，獲全國現代舞冠軍的正修舞蹈隊更展現令人激賞的舞姿，會場一片喜氣洋洋。

校長龔瑞璋首先指出，正修的學生人數在全國160多所大專校院排名第7，2年前教育部深耕計畫補助金額排名第12，今年再向前推進，並有典範科大殊榮，超越多所國立大學。

他說，正修最大的資產就是高達14多萬位的校友，各行各業表現傑出，成為學弟妹日後進入職場最大的後盾。

今年是正修科大創校55周年，校長龔瑞璋透過一張張黑白斑黃的老相片一一述說學校的歷史，草創時期是現在澄清湖大門前的一片小山丘，經由過去及現在兩張相片對照，充滿濃濃的懷舊情，更勾起許多老正修人的年少回憶，尤其當龔校長指出55年前的小山丘就是現在的行政大樓時，全場發出「哇！」的驚嘆聲，原來是這樣啊！

他說，正修工專時期剛開始甚至連校門都沒有，經規劃設置才有，1999年改制為技術學院，2003年改制為科技大學，當時的總統陳水扁都還蒞校主持典禮，正修科大蓽路藍縷一路走來，在全體師長的努力打拼下，才有今天的成果。

校友總會長陳昌宗接著說，擔任總會長最快樂的事有3，分別為可以重拾求學回憶、為學長及學弟妹做一些事，並感受到正修的學生絕對不比別人差。

(中時 )