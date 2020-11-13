ViewSonic為透過創意傳播善與美的正面能量，攜手創意產業四家領導廠商Blurb、Shoot the Frame（STF）、Tinyspace與TourBox以「Kindness（善意）」為主題舉辦「第一屆ColorPro國際攝影大賽」，來自全球18個國家、超過2100張參賽照片，今（13日）公布入圍的100張攝影作品。

ViewSonic今（13日）揭曉比賽結果，並作為「第一屆ColorPro國際攝影大賽特別展」開幕日，在位於中和的ViewSonic大樓展出入圍的100張攝影作品，讓觀展者透過這些照片看見來自世界各地且隱藏於天地人之間的善意，無時無刻流動於大家的生活之中。

ViewSonic董事長朱家良表示，很高興這場攝影比賽獲得世界廣大創作者的熱烈響應，讓ViewSonic得以在疫情下的艱難時刻，與合作夥伴們攜手集結來自全球各國的良善故事，以凝聚「Kindness」，共同為這個世界帶來正面的力量。

ViewSonic亦舉辦攝影特展，歡迎所有人前來參觀，藉此告訴大家，無論人們的生活方式如何改變，善意始終圍繞於我們的身邊，我們希望未來人們可以繼續透過創新影像的藝術展現，持續探索關於良善的動人故事。」

第一名作品是西班牙攝影師 Antonio Aragon Renuncio 直接以「Kindness」為題的照片；第二名是孟加拉攝影師Tanvir Alam的「Harvesting Water Lily（睡蓮豐收）」；第三名是新加坡攝影師Chin Leong Teo的「Drought Ladies（望著旱地的婦女）」。

另外，台灣更增設一名特別獎，由投稿民眾周延以其父周俊裕於30年前在日本拍攝的照片獲選。這張照片捕捉到一位父親與其幼女在電車上的自然互動。周延在整理父親過世遺物時，無意間發現這張照片，內心激盪出強烈的思父親之情，當年父親拍下這張照片時，照片中的幼女跟自己的年齡相仿，彷彿是父親將他與孩子間的情感投射到這對父女身上。此作品訴說著台灣父子之間咸少表達出來的孺慕之情，深厚無比，故獲選為特別獎。

為了延續這份從世界各地匯聚的Kindness能量，ViewSonic更發起「你分享，我捐款」的活動，ViewSonic邀請民眾一起散播這份善意，活動期間自即日起至明年1月13日截止。

(中時 )