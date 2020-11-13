受疫情衝擊，每年4月舉辦的「台中春季旅展」因此延期至明年！隨著國內疫情穩定，「台中秋季旅展」13日起如期登場，176家旅遊業者為搶攻尾牙聚餐、以及年底至明年初連假出遊商機，爭相推出「優惠再加碼 破盤搶紅包」低價策略搶市。例如現場訂購旅遊行程現省10％、國內五星級飯店住宿券下殺2.2折起，今日登場首日人氣與買氣紅不讓，4天展期可望吸引10萬人潮、商機挑戰8億元！

主辦單位-台中世貿中心表示，台中秋季國際旅展今年共規劃近220個展位、吸引176家參展廠商齊聚，許多國內旅遊業者將台中旅展視為年度中台灣最重要的行銷規劃，紛紛祭出前所未見2.2折起超級特惠低價方案，多家旅行社打出預購行程現省10％。如小琉球兩天一夜、4人同行，每人1,900元起、澎湖三天兩夜3,999元起。

歲末年終將至，聚餐的需求讓「五星級餐券推廣區」成為本展的最大亮點與特色！台中市20多家飯店與知名餐廳的熱門餐券，包括林酒店、長榮桂冠、金典、裕元、兆品、新天地餐飲、日光溫泉、清新溫泉、富信、僑園、林皇宮花園、印月餐飲、法月餐飲、真月餐飲、山鯨餐飲、水相餐飲、紅巢燒肉、麻葉餐飲、星時代、一頭牛、八豆食府、谷野、潛立方等，都打出破盤價搶攻尾牙與年終團聚餐飲商機。

主辦單位表示，參展的業者有國立故宮博物院、大板根森林溫泉酒店、富野集團、富信集團、河堤連鎖、挪威森林旅館集團、新竹雪霸休閒農場、小叮噹樂園、浮樂德連鎖/F Hotel連鎖飯店、華山觀止、南投館日月潭教師會館、清境淳境、明琴、溪頭孟宗山莊、墾丁凱映輕旅等30多家在台中旅展大會師。

時序近冬，又到了泡湯旺季，國內溫泉泡湯業者把握年底最後一場旅展，包括台灣溫泉觀光協會、三峽大板根森林溫泉酒店、白宮行館沙灘溫泉度假村、礁溪寒沐酒店、雪山、中冠、川湯、泉鄉風華、山那邊溫泉會館、新竹朝日溫泉、苗栗泰安觀止、泰安湯悅、慈夢柔、石風城堡、南投東埔帝綸溫泉、台中清新溫泉、日光溫泉、谷野、神木谷、嘉義澐水溪溫泉、墾丁馬爾地夫、知本富野溫泉、亞灣、綠島朝日溫泉、南橫霧鹿溫泉等業者競逐促銷。

(工商 )