全球肺炎疫情再度升溫，經濟前景不確定性仍存，投信法人分析，各國央行維持低利率環境確保流動性充裕，使得高收益債仍具高息收優勢，因此維持中性偏多的看法。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，未來不確定性因素較多，包括疫情發展、疫苗進展等等，市場劇烈波動的可能性更高，建議布局優先順位高收益債，兼顧風險與報酬。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，經濟刺激政策與大規模基建將提升通膨與公債發行，尤以中長天期籌碼新增較多，在此情況下，長天期公債殖利率走升，殖利率曲線有望趨於陡峭，短債因為存續期間短，較易避開利率風險。

由於市場不確定性仍高，低利率政策或推升通膨預期，建議配置短天期債券，以創造相對低波動的有感收益，減少受到通膨上揚利率變動的影響，並採穩健分散的投資策略，布局評價面具吸引力且兼具防禦性的新興美元公司債。

(工商 )