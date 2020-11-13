財政部13日於台北國際會議中心舉行「第18屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」。財政部促參司指出，預計至今年底促參簽約金額可達1,200億元，可望再創佳績。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，促參就是讓民間帶錢、帶技術參與公共建設投資，讓公共建設注入更多的活水與創意，創造民眾、企業與政府三贏局面，公共建設計畫優先用促參，民間可以做的儘量讓民間參與，達成「政府促參活跳跳，國家經濟強強滾」目標。

近二十年來，我國政府累積許多促參典範案例，可提供政府單位與業者參考，沈榮津認為，透過提高促參讓民間參與投資成功機率，持續推動公共建設，這是政府要努力的，也希望民間廠商共同加入「公共建設國家隊」行列。

財政部莊次長翠雲致詞時也表示，配合社會經濟及產業發展，財政部啟動「促參2.0」修法作業，針對過去促參案推動過程遭遇困難及課題，包含擴大促參法公共建設類別適用範圍、推動政府有償取得公共服務機制（PFI）、增訂促參履約調解機制等，盼修法擴大民間參與公共建設能量。

今年受疫情影響，財政部通知各主辦機關可辦理土地租金或權利金分期、緩繳或減免，也可研議延長投資契約期間等，並特別組成促參紓困諮詢小組，前往促參案現地提供紓困諮詢，顯示政府及民間機構共同努力攜手合作，一起度過嚴重疫情影響。

有鑑於壽險業資金充沛，財政部同時也積極努力引導壽險業資金投入公共建設，未來等到我國保險法修正、放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事監察人比例限制，可有效增加壽險業者參與投資公共建設、公辦長照機構的意願。

本屆金擘獎共12案、17個團隊脫穎而出獲獎，依民間參與方式包括4件BOT案、1件BTO案、1件ROT案及6件OT案。

得獎團隊包括台南市政府辦理智慧路邊停車計費系統勇奪政府機關團隊獎特優獎，也是台南市再次獲得金擘獎特優獎殊榮。

此外，高雄港洲際貨櫃中心案，民間投資金額高達161.5億元，由陽明海運成立特許公司-高明貨櫃碼頭股份有限公司所興建營運，解決高雄港大型貨櫃船靠港作業，使高雄港成為海運航線的重要轉運站。

(工商 )