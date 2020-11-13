美國總統大選雖看似已有結果，但隨著部分州爆出計票失誤，川普也在各州提起訴訟，資誠（PwC）會計師事務所表示，依照目前的情勢，拜登是否能順利入主白宮仍有待觀察。

若拜登順利進入白宮，緊接著，大家拭目以待的就是其選前所提的加稅法案。

然而在美國，一個法案能立法成功，必須通過參、眾兩院的審核及表決。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人認為，雖然目前民主黨很可能持續掌握眾議院多數席次，但參議院的選舉情況仍未見明朗，喬治亞州尚有兩席參議員席次未投票完畢，若拜登所代表的民主黨未能取得這兩個席次，將會使得共和黨席次過半，拜登稅務政策在參議院將會有很大的不確定性。

蘇宥人建議，面對可能發生的稅法變動，不僅在美國有營運的公司需要思考如何因應因稅率提升而造成的額外稅務成本，台美雙重國籍或是在美國擁有資產的人士亦應及早進行資產規劃，盡可能避免因政策的變動而產生的稅務風險。

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