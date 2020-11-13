即將跨年迎接2021，台中麗寶樂園每年舉辦跨年演唱會，今年豪氣再加碼，推出跨年雙演唱會，12月31日和1月1日一口氣連辦兩場，元旦假期到麗寶，可以連續狂歡兩晚，第一波12月31日的卡司陣容華麗曝光，包括吳卓源、陳芳語、金曲歌王Leo王外，性感女神安心亞陪觀眾倒數，金曲嘻哈天團頑童MJ116獨家壓軸演出。

兩場演唱會主持人由王仁甫挑大樑，搭配嚴立婷、Apple三人共同主持。王仁甫不僅相當期待，透露和麗寶很有緣，三年前5566三人在麗寶樂園合體演唱，今年他除了主持外，5566也將開場表演，他形容自己像「如臨大敵」，首要工作得保養好嗓子，才能連續戰兩天，也透露這回5566將帶來最新歌曲，送驚喜給歌迷，「安排不同於以往的表演，絕對震撼」。

參與過多次跨年活動，王仁甫大推台中是跨年首選，不僅能玩的很多，還有演唱會、紙風車劇團表演能欣賞，也笑說老婆季芹已經決定，從12月30日「就會把全家大小打包，跟我一起出發」，4天連假全家都會待在台中，「因為活動太多了，大人小孩都有得玩，我自己如果有時間也想去開個賽車」。麗寶福容大飯店、賽車主題旅店也推出跨年住房專案，詳情請洽官網。

《台中麗寶樂園跨年雙演唱會》12月31日、2021年1月1日將在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV上轉播，新媒體部分在中天快點TV粉絲團、中天電視Youtube頻道和中時電子報app也都同步直播。

王仁甫今年擔綱台中麗寶跨年主持人。（星恆娛樂提供）

嘻哈天團頑童將參加台中麗寶跨年。（中天電視台提供）

吳卓源將到台中麗寶跨年。（中天電視台提供）

江靜宣演出台中麗寶跨年。（中天電視台提供）

金曲歌王Leo王參加台中麗寶跨年。（中天電視台提供）

陳芳語參加今年台中麗寶跨年。（中天電視台提供）

(中時 )